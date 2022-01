FOTO ⟩ Betty White'i assistent jagas viimast pilti, mis näitlejannast enne tema surma tehti

«Tere kõigile! Mina olen Kiersten. Betty assistent,» alustati näitlejanna ametlikule Facebooki lehele tehtud postitust. Postituses avaldab assistent, et ta tahtis jagada erilist fotot White'i sünnipäeval, mil ta oleks saanud saja-aastaseks.

«See tehti 20. detsembril 2021. Usun, et see on üks viimastest fotodest, mis temast tehti,» täpsustas Kiersten ja lisas: «Ta oli särav ja ilus ja sama õnnelik nagu ikka.»

Lõpetuseks tänas näitlejanna assistent kõiki, kes muudavad iga päev maailma paremaks.

Kui Kiersten foto kuupäevaga ei eksi, tehti see päevi enne, kui White'il oli rabandus, mis umbes nädala pärast talle saatuslikuks sai.

On ka teada, et päev pärast seda filmis White oma fännidele tänutäheks videosõnumid, mis on osa filmist «Betty White: A Celebration». Film tuli välja 17. jaanuaril.

Aastakümneid kestnud karjäär

USA armastatud näitleja Betty White'i üks kuulsamaid rolle oli Rose Nylund seriaalis «Kullakesed», mis oli eetris aastatel 1984–1992. Kuid tema karjäär kestis aastakümneid ja sai alguse juba 1940. aastatel. Ta mängis ka Elka Ostrovskyt seriaalis «Kaunitarid Clevelandis».

Los Angelese politsei sai kutse White'i koju reede, 31. detsembri hommikul kell 9.30. Näitlejanna esindaja ja lähedane sõber Jeff Witjas kinnitas meediaväljaandele Variety, et White suri kõigest paar nädalat enne oma 100. sünnipäeva.

White'i tähtsaks päevaks, 17. jaanuariks, oli plaanis suurejooneline üritus, kus oleks tähistatud näitlejanna pikka ja väga edukat karjääri.

Vaatamata kõrgele eale mängis juba 80. eluaastates White 2009. aastal filmis «Ettepanek», kus peategelasi kehastasid Sandra Bullock ja Ryan Reynolds. Oma rolliga pälvis White palju tähelepanu ning tema karjäär sai sisse justkui uue hoo. Märkimisväärne tööots oli toona White'i roll Snickersi reklaamis, mida näidati Super Bowlil.

2010. aastal sai ta rolli telesarjas «Hot in Cleveland», kus ta tegi järgmise viie aasta jooksul kaasa üle 120 osas. Oma rolli eest tolles telesarjas pälvis White 2011. ja 2012. aastal Emmy nominatsiooni, viimane oli näitlejannale tema karjääri seitsmeteistkümnes.