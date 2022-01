Lääne-Austraalia ülikooli (UWA) arheoloogid leidsid Saudi Araabia loodeosast 4500 aasta vanused, pronksiajast pärit matuseavenüüd. Need on pikad kõrbeteed, mille kõrval ja otsas on oaasid, kus asuvad tuhanded matmispaigad koos hauamonumentidega.