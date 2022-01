HUVITAV ⟩ Mis värvi kassid toovad õnne?

Küllalt sageli saab meediast lugeda kodututest kassidest ja nende elust varjupaikades. Ent miks on meil nii palju kodutuid kasse? Kas sellepärast, et inimesed ei tea kasside häid omadusi? Suurbritannias on pikka aega usutud, et kui must kass ületab teie tee või siseneb teie koju, tähendab see õnne. Ameerikas on aga olukord vastupidine, seal arvatakse, et õnne toob valge kass, ja mustast kassist tuleb vaid häda ja õnnetust. Elu24 otsustas uurida kasside väidetavaid võluvõimeid läbi nende kasukavärvi.