NATURAALNE ILU ⟩ Jennifer Aniston näitab, kui kaunis ta ilma meigita välja näeb

«Sõprade» staar Jennifer Aniston otsustas pärast pesus käimist, et teeks oma pea 40 miljonile jälgijale mõne toreda klõpsu. Fännid olid sellest mõttest muidugi vaimustuses ja valge rätikuga, sassis juuste ja meigivaba näoga Aniston on just see, mida näha soovitakse.