«Paljud teist on avaldanud soovi ka temaga kusagil hüvasti jätta ja me väga austame teie palvet,» teatab Mari, et annab peagi teada, kus seda teha saab.

Mauri Dorbek andis eelmisel nädalal ühismeedias teada, et lahkunud on tema laste ema ja elukaaslane Kristi Ojasaar. «Pean suure kurbusega teada andma, et täna kell 12.00 lahkus meie hulgast, raske haiguse tagajärjel, minu elu armastus, kolm last siia ilma toonud ja neid üles kasvatanud suurepärane inimene ja maailma parim emme, Kristi Ojasaar.»