VIDEO ⟩ Politsei päästis eaka proua elu: seal oli väga julm võsa ikka! Ime, et memmeke leida õnnestus

Nimelt sai politsei teate, et Rõuge vallas hommikul kodust lahkunud dementne proua polnud õhtuks tagasi koju jõudnud. Kuhu läks, keegi ei tea.

«Suur tänu kohalikele, kes tegid otsingutel väga head tööd! Ühtlasi tuletame meelde, et kui sinu lähedane jääb kaotsi ja on põhjust arvata, et ta võib olla hätta sattunud, helista viivitamata 112! Iga mööduv tund võib olla elu või surma küsimus,» rõhutab politsei postituses.