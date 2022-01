VALLATU KLÕPS ⟩ Kanye Westi verivärske kallim hullas teise tuntud staariga diivanil

Räppar Kanye Westi verivärske kallim, Itaalia päritolu USA näitlejanna Julia Fox tähelepanu ei pelga. Värskest suhtest räppariga on Julia pajatanud juba intervjuus, kus ta tunnistas, et Kanye ostis talle terve hotellitoa täie riideid. «See oli iga tüdruku unistus. See tundus nagu tõeline Tuhkatriinu hetk,» rõõmustas Julia, vahendab Buzzfeed.

Teises intervjuus tõdes Julia, et nad ei ole Kanyega oma suhet veel määratlenud. «Oleme ainult inimesed, kes üksteises häid tundeid tekitavad. See on tõeline Kaksiku ja Veevalaja suhe. See on väga inspireeriv.»

Julia ja Kanye veedavad koos palju aega ning nüüd võeti kampa ka popstaar Madonna. Viimane jagas ühiselt veedetud ajast oma Instagramis pilte ning ühel neist hullab Madonna koos Juliaga diivanil.

«Läksin Juliaga õhtusöögile, et enda filmist rääkida, ja mingid tüübid tulid kohale,» kirjutas Madonna oma postituses.

Sama pilti jagas Instagramis ka Julia, viidates oma postituses Madonnale kui emale.