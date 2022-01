LUMMAV KAADER ⟩ Fännidel vajus Cristiano Ronaldo kihlatu pildi peale suu ammuli

Alles oktoobris teatas paar, et saavad kaksikute vanemateks. «On rõõm teatada, et ootame kaksikuid. Meie südamed on täis armastust – me ei jõua ära oodata, millal teiega kohtume,» kirjutas 36-aastane Ronaldo Instagramis. Armsat sõnumit saatis pilt koos 27-aastase kallima Rodriguezega, kellega naerusuiselt voodis lebati, käes ultrahelipilt kaksikutest.