VALLATU KLÕPS ⟩ Totaalne muutumine? Merylin Naud ehivad blondid kiharad

«Ma olen blond!» teatab hetkel Ameerika Ühendriikides viibiv suunamudija Merylin Nau Instagrami postitatud foto juures ning kõnealusel pildil on naine tõepoolest täiesti blond!

Kuid kas tegemist võib olla hoopis parukaga? Naine on ju tuntud ka oma kavala huumorisoone poolest. Näiteks detsembri keskpaigas tegi Nau ühismeediasse lõbusa postituse: nimelt pakkus ta hea raha eest poissmeestele jõuludeks oma seltskonda. «Hoian käest ja suudlen põsele – kaugemale asi ei lähe,» lisas kaunitar, tunnistades Elu24-le, et see oli siiski nali.