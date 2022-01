AUS ÜLESTUNNISTUS ⟩ Zevakini endine pruut musutas peol mehe parima sõbraga

«Kui me siin ikkagist seda esimest episoodi teeme... olgem ausad, meil on vaja clickbait'e (klikimagneteid – toim), meil on vaja, et uudised kirjutaks meist. Esimene episood on kõige tähtsam, see määrab tuleviku,» vihjab Zevakin, et neil on jagada midagi kõmulist.

«Ma põhimõtteliselt polegi Merksiga (Merilin Mälguga – toim) rääkinud, aga Raadio 2 aastahiti üritusel tuli väike kokkupuude,» sõnab Zevakin, kuid kohe ka parandab end. «Minul otseselt ei tulnud!» Pärast seda puhkevad mõlemad naerma. «Mina rääkisin Meriliniga juttu jah,» tunnistab Robin.

Millest siis täpsemalt jutt käib?

Zevakin selgitab, et pärast Raadio 2 aastahiti üritust siirduti järelpeoks stuudiosse. «Me siin paneme pidu vaikselt ja siis ma järsku vaatan... keegi koputab ja piilub uksest sisse. Merks, okei, davai.»

Põhjus, miks Zevakin üllatunult reageeris, on asjaolu, et neiu on tema endine pruut. Hõbehäälne lauljatar Merilin Mälk teatas eelmise aasta aprillis Instagramis, et tema ja juutuuber Andrei Zevakini teed on lahku läinud.

Robin küsis seepeale, kas ta oleks pidanud Merilinile ütlema, et ei saa sisse. «Ei, ma olin lihtsalt nagu... eee... kuidas, miks, kes ta siia kutsus,» kirjeldab Zevakin oma reaktsiooni, kui ta ekstüdruk uksel seisis.

«Võin eksida, aga kaks-kolm päeva enne pani ta Instagrami story päevast, mil ta kolis sinu juurest välja, ja pealkiri oli «Kui ma olin kõige õnnelikum». Sa pidid midagi valesti tegema, kui aasta kõige õnnelikum hetk oli siis, kui ta su juurest välja kolis,» torkab Robin sõbrale.

«Võib-olla jah, aga siis kaks päeva hiljem vaatan uksele ja Merks piilub sisse ja tahab järelpeoga ühineda,» naerab Zevakin. Siiski lasti Merilin peole. Zevakin tunnistab, et tema endise pruudiga ei suhelnud, küll aga Robin.

«Ee, jah, mina rääkisin. Ma ei tea, kui täiskasvanulik see küll on, et kui kaks inimest lähevad lahku, siis sa valid pooli. Siin polnud valikut eks. Aga sellegipoolest ma arvan, et saan Meriliniga ikkagi suheldud, saame läbi,» leiab Robin ja ütleb, et ilmselt piirduks vestlus küsimustega «kuidas läheb» ja «millega tegeled», aga...

«Mina siit podcast'i stuudiost hakkasin vaikselt minema, jalutan rahulikult vetsu poole. Ühel hetkel on Merilin mul vastas ja musitab mind huultele,» tunnistab Robin.

Seepeale uurib Zevakin, kas asi piirdus ainult musiga. «Jah, rohkem ei midagi, nalja teed? Musi sai läbi ja siis ma lihtsalt mõtlesin, kuidas ma käitun. Ma ei mäleta, kas ta ütles midagi, kell võis ka suhteliselt palju olla.»

Elu24 pöördus ka Merilini enda poole, kuid kahjuks pole ta juhtunu kohta oma kommentaari jaganud.