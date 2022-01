SÄÄSTUNIPID ⟩ Laulja Hedvig Hanson: valgust on praegu kasulik leida iseenda seest. See on hingehinnaga!

Hanson nendib Facebookis, et üüratu elektrihind on tänaseks inimeste põhiline mureteema, mida sotsiaalmeedias elektriarvete jagamisega lahatakse. «Võiks ju öelda, et vahelduseks väsitavast koroonateemast hea ära saada, teisalt – uus hirm!»

Hansoni 16-aastane poeg on nii kodumaa kui suurte elektriarvete pärast väga mures. Ta pani paika reeglid, et pere järgmine elektriarve oleks seekordsest väiksem.

«Elektriarvete nägemine on enamikule aasta alguse šokikogemus!»

«Tegi vajalikud arvutused ja arvestused, mida peame peres tõsiselt võtma ja kuidas säästmist jälgima. Jagan ka teile, ehk saate mõned kokkuhoiumõtted või kasvõi lohutust ses tõsiseks kippuvas olemises.»

Hansoni poja säästunipid:

Fööni ja röstri kasutamine ainult äärmisel vajadusel!

«Sain pojalt teada, et kolm minutit fööni kasutamine võrdub 27 tunni välijõulutulede põletamisega! Ega ma fööni kasutagi, aga noorem poeg on kasutanud, sest tema soeng peab koolipäeval välja nägema just nii, nagu peab! Nüüd on talle vanema venna poolt sõnad peale loetud ja föönile meeldetuletuseks ka vastav silt kleebitud.»

Veekeetjasse tuleb lisada ainult vajalik kogus vett ning võimalikult kuumana kraanist, et ei peaks energiat vee soojendamisele raiskama!

Elektrisauna kütmine on minevik!

«Elektrisauna kütmine on nüüdsest möödanik. Saunas saab hoida pudeleid, purke või panna kuivama pesu, saunalaval käib kass magamas – hea rahulik paik, tüütu koera eest peidus. Saunas keerati pirn ka välja, et see koos duširuumi lülitiga asjatult põlema ei läheks. Pesemas aga käime nädala lõpus mu ema juures, kus saab sauna puudega kütta.»

Duši all ei ole vaja liguneda! Pesed kiirelt strateegilised kohad ja välja!

Pesu pese öösel!

«Pesu programmeeris poeg pesema öösiti, kui elektrit saab odavama tariifiga. Nõnda ärkasime me kõik esimesel pesuööl kell 4 pesuväänamise prõmmimise peale ja koerakutsikal läks selles režiimimuutuses ka seedimisprogramm segi. Pärast seda kõike tralli ei jäänud meist keegi magama ning otsustasime, et pesu võib tsentrifuugida ju ka hommikul.»

Külmkapi ust ei tohi kaua lahti hoida!

«Et mõtled enne, mis vaja sealt võtta, ja tegutsed kiirelt! See reegel kehtib eriti nooremale pojale, kel alatasa kõht tühi ning kes hoiab ust lahti, justkui oodates, et ehk siis tuleb kappi mõni hõrgutis juurde, mida tahaks…»

Õuetuled olgu seadistatud taimeriga, et need vaid pimeduses põleksid!

Veekokkuhoid!

«Energia kokkuhoiutuules avastas ta ka, et tarvilik oleks ka veekulusid kärpida: jalavanni- ja põrandapesuvett saab taaskasutada WC-s! «Kui aafriklased teaksid, kuidas me joogivett kempsust alla laseme!» ütles mu poeg. Tõsi see on! Kauss kasutatud veega on nüüd poti kõrval.»

Laulja tõdes, et mõningad mõõtmised, vaatlused ja katsed on veel füüsikahuvilisest pojal väljatöötamisel. Viimane sõnas: «Vot see oleks tõeline rohepööre, kui mõistlikult tarbida ja mitte raisata!»

«Valgust on praegusel ajal igas mõttes kasulik leida iseenda seest. Sest valgus on hingehinnaga!»

«Edasi tuleb juba see, et eestlane hakkab taas metsarahvaks muutuma – lõkkel toitu tegema ja varsti, kui jää sulab, saab end ka looduslikus veekogus pesta! Nali naljaks. Üks mu tuttav matkamees juba elabki talvelgi metsas – hoiab elektrit ja ka närve kokku. Sest kodus diivanil uudiste vaatamine võtab viimased närvid. Ja elekter kulub!» pajatas Hanson.