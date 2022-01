«Kes minu elektriarve ära maksab, saab Ford Focuse endale. Ülevaatus ja kindlustus on suveni olemas, talverehvid on all. Sõidab ka. Reaalse huvi korral vastan küsimustele isiklikult. Tegemist on auto müügikuulutusega,» seisis kuulutuses, mille Luhamets 8. jaanuaril oma Facebooki kontole postitas. Paar päeva hiljem tunnistas ta «Ringvaates», et sai auto 700 euroga müüdud. Elektriarve summat see küll ei katnud, ent kirikuõpetaja on siiski rahul, et autost nii kiiresti lahti sai.