FOTOD ⟩ Jalgpallur Markus Poom veetis mesinädalad Dubais

Rebeca nentis siis, et läheb veel aega, et kõik kohale jõuaks. «Peaaegu viis kuud planeerimist oli nii väärt ja mina, kes polnud kunagi varem korralikus pulmas käinud, saan öelda, et kõik oli täpselt nii, nagu ette kujutasin,» tõdes ta.

Kuu aega pärast pulmapäeva jagas Rebeca abielust mõtteid Instagramis. «Kindlasti üks elu parimaid otsuseid! Abielu ei ole kindlasti lihtsalt mingi paberimajandus, vaid see on uue perekonna loomine ja see on niiiiiii eriline tunne. See on n-ö maja vundament, mis tuleb teha, et peale ehitama hakata, mitte katus, mille viimasena peale paned. Meie ühise tee algus, mitte lõpp. Nii palju on ees ja ei jõua ära oodata, mis kõik Jumalal meile plaanis on,» kirjutas ta.