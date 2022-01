ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kas riik peaks tõesti maksma kinni kahe basseiniga maja elektriarve?

Tänane seis meenutab omal naljakal kombel aegu, mil elekter oli Tallinnas veel vaid padurikastele tarbimiseks ja uhkeldamiseks jõukohane haruldus ja mujal Eestis ei leidunud seda üldse mitte. Tuletame mäluharjutuse mõttes meelde ja läheme korraks pisut üle 120 aasta tagasi.

Uudishimulikud vaatavad elektrit

19. sajandi lõpuks kerkis Suur-Karja ja tänase Pärnu maantee ristmikule šikk-modern maja (on siiani alles, Pärnu mnt 12), kuhu kolis ühing "Revaler Club",mille sissekäigujuures tervitas külalist hüüatus: "Astuge sisse, ka siin on jumalad." See oli klubi tõeliselt rikastele, liikmemaksuks 20 hõberubla, mis oli suvalisele eestlasele košmaarne summa.

Aga ka terwe maja on elektrituledega walgustatud, mille tarwis iseäraline aurumasin käima on seatud.

Maja ees plinkis uhke elektrilamp, ka sees oli elektrivalgus – ja et tegemist oli esimese elektrifitseeritud hoonega Tallinnas (või ühega kõige esimestest), luusis klubi ümber alatasa palju uudishimulikke, kes võisid elektrist vaid peeruvalguse-heledust und näha.

Toona kirjeldas olukorda haruldase elektriga ajaleht Postimees niimoodi (1889): "Tallinlastel on Karja wärawa ees reaalkooli vasta üks uus asi waadata. Säälon elektrilatern üles seatud, mis platsi heledasti walgustab. Aga ka terwe maja on elektrituledega walgustatud, mille tarwis iseäraline aurumasin käima on seatud. Wäga sündsasti on uus asutus korda seatud, nii et kõik talitus, süütamine ja kustutamine, lihtsalt ja kergelt sünnib. Uus ettewõte on seda rõõmustawam, et see nüüd teistele hääks eeskujuks on, nii et ka Tallinnas ligemal ajal elektri-walgus rohkem maad wõtab".

Tundub, et oleme otsaga tagasi: elektribörs on kirvega äsanud, isegi president lülitas Kadriorus pooltel ruumidel kütte välja, mis on juba sulaselgelt jabur.

Eesti, ajulageda bürokraatia maa

Seda, et ettevaatavat energiapoliitikat pole meil juba aastaid viljeledud, teavad tänaseks kõik. Aga takkajärgi pole mõtet enam kaagutada, see väga ei aita. Ent hiigelarved suretavad tasapisi elu välja, olgu see isiklik või majanduselu, see omab aga küll tähtsust. Tõsi, börsipaketi valinud börsi üle vingujad on ise süüdi, sest ega keegi neid seda valikut tegema ei sundinud. Selles mõttes pole kellelegi midagi ette heita. Börs on börs. Ära mängi, kui kardad vastu pead saada.

Kunagisest vilkast ja innovatiivsest riigist pole mitte tuhkagi järel, järjest idiootlikumaks muutuv ametnike armaada suudab välja mõelda sadu uusi lolle pabereid, mida täita.