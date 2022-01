Valga on koht, kus Eesti ära lõpeb, võiks öelda, et Eesti äärmine ääremaa. Valga raudteejaamast on Eestimaa ääreni linnulennult alla kilomeetri, edasi on juba muu maailm oma seadustega. Kas Valgast leiab ka äärmise ääremaa patrioote, kes visalt oma asja ajavad ja mingil juhul sealt lahkuda ei taha? Just seda käiski uurimas Elu24 ja leidiski! Ja leidis mitte saja-aastaseid memmesid ja taate, kellel kuhugi enam minna poleks, vaid noore täies elujõus pereinimese, kes usub Valgasse. Elu24ga vestles reibas noor naine, jurist, muusik, muusikavideote tegija, fotograaf ja lisaks veel nelja lapse ema Anastasya Kikkas.