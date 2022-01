Tõsielusaadetest «Eesti tippmodell» ja «Suunamudijate meistriklass» tuntud Gerili Narusing on postitanud pildi, kus poseerib fuksiaroosas bodis. Neiul on käes kaks maitsvat sõõrikut. «Mul on tujud, mitte tunded ja täna tahaks end sõõrikuks süüa... Mis ise?» kirjutas ta pildi juurde.