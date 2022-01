ANOMAALIA? ⟩ Režissöör Vainokivi ema sai ootamatult suure elektriarve, kuigi ühtki inimhinge pole suvilas käinud

Kui Manfred Vainokivi ema suvila elektriarve on eelnevatel kuudel olnud nelja euro ringis, siis detsembri eest potsatas tema postkasti 100 euro suurune arve. Huvitav on aga see, et jõulukuul suvilas keegi ei käinud. «Üksi hing pole detsembris suvilasse sisenenud ega elektrit tarbinud,» nendib Vainokivi.