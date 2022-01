Eurolaulik pillub valitsuse suunas kriitikanooli: suruda niigi vaesed pered almusi kerjama

«Kas see ongi see keskkonnasõbralik rohepööre, kui inimesed vaesuvad, jäävad võlglasteks ja väikeettevõtted pankrotti aetakse?» tõstatab lauljatar Facebookis küsimuse.

«Või kui see on tõesti õilis maakera päästmise programm ehk rohepööre, miks sellel peab olema nii kõrge inimhind – ja veel keset SÜDATALVE suruda niigi vaesed eesti pered toasooja eest jäist õhku ahmima ja almusi kerjama?!» kirjutab Nurmsalu.

«Kurb, et te sellised rajakad sinna etteotsa olete valinud... Mina küll seda teinud pole!» tõdeb Nurmsalu ja ütleb, et inimesed lasevad mitte ainult teistele, vaid ka iseendale näkku sülitada. «Tahaks näha, kaua seda seltskonda veel soojadel kohtadel hellitatakse... ja millal massiliselt silmapaarid avanema hakkavad.»

«Täna, 11 aastat ja neli last hiljem, ütlen kindlalt, et kui te võtate minult mu ameti – laval süstivabalt kontserte anda, ja peaminister targutab, et mine otsi omale siis uus töö, kus sa ei puutu teiste inimestega kokku ja ongi ju lahendus – siis see ei olegi nii kohutav...»