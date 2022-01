Kuid lõpuks läks ikkagi midagi valesti. «Tuleb välja, et leevendatult ma ennast järgmise vähemalt paari päeva jooksul ei tunne. Jõudsime Trinidadi ja Tobago sadamasse (Port of Spain), kui meile öeldi, et meid ei lasta riiki sisse, kuid lõbu ei lõppe seal, me ei tohi ka lahkuda,» teatas eestlanna. Vahepeal pandi paar lennujaamas mingisse ruumi. Neile ei antud Liza sõnul ei vett ega süüa.