Liza toob välja, et tegu on süstemaatilise korruptsiooniga, kus koroonaviirust kasutatakse vabandusena, et teenida raha. Eestlanna salvestatud videoklipis on kuulda, kuidas valvur, kes töötab ka lennujaamas, selgitab neile riigis toimuvat: «Üle 300 inimese, kes on saanud riiki sisenemise keelu, on siia toodud (hoonesse, kus Liza hetkel oma kallimaga viibib – toim). Kõik väga lihtsal põhjusel. Miks? Sest lennufirma vastutab meie eest, kuna nemad ei andnud meile teada, et meie dokumentatsioon ei olnud õige.»