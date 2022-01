Ameeriklanna pani koroonahirmus oma lapse pagassi

3. jaanuaril sõitis Sarah koos oma pojaga koroonatesti tegema. Testipunktis leidsid tervisetöötajad 13-aastase poisi auto pagassist. Väidetavalt oli Sarah tervisetöötajale kinnitanud, et pakiruumis on tema koroonapositiivne poeg, kuid ta soovis teha lisatesti.

Kui tervisetöötajad ütlesid, et testi tegemiseks peab poiss ikkagi autos istuma, tuli Sarah' laps pagassist välja ja ronis auto tagaistmele.

Ametlike dokumentide põhjal väitis Sarah, et pani lapse pagasiruumi, kuna ta tahtis koroonaviirusega nakatumist vältida. Juhtunu kohta viidi läbi ametlik uurimine.

Viimase tulemusel võeti Sarah vahi alla ning 9. jaanuaril sai ta 1500 dollari suuruse kautsjoniga vanglast välja. Veel ei ole meedia saanud kinnitust, kas naine on endale advokaadi hankinud.

CNNi andmetel on Sarah ametilt õpetaja, kuid on praegu sundpuhkusel. Tema pojaga on kõik õnneks hästi ja ta ei saanud juhtunu tõttu vigastada.