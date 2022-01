Vana-aasta õhtul sõbraga kohtuma pidanud Kristjan on siiani teadmata kadunud

Mees olevat öelnud, et plaanib külastad tuttavat, kelle isik on hetke seisuga kindlaks tegemata. Vana-aasta õhtul kell 12.40 helistas Kristjan oma lähedasele, kellele ta oli lubanud Tallinna sadamasse vastu minna, et sealt sõita üheskoos õhtut veetma. Lubatud kokkusaamisele Kristjan oma alaealise lähedasega ei jõudnud. Ka tema mobiiltelefon lülitus levipiirkonnast välja ja seda kuni tänaseni.

Kristjan on 205 cm pikk, kõhna kehaehitusega, tumedate juustega. Viimati oli tal seljas musta värvi paksem jope ja jalas tumedad teksapüksid. Peas must kootud müts ja käes laigulised valget-helepruuni värvi sõrmkindad.

Sihtasutuse Kadunud juhatuse esimees ja tegevjuht Aare Rüütel ütles Elu24-le, et praegu on käsil tuvastamine, kellega Kristjan 29.–31. detsembril koos viibis. «See annaks ettekujutuse, kust piirkonnas üldse otsima hakata. Need kuupäevad on väga olulised, siis saab alles plaani hakata tegema.»