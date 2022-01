Shaquille O'Neal on kuulus endine Ameerika korvpallur, kellel pikkust 216 sentimeetrit. Keskmise pikkusega inimene on temaga võrreldes lapse mõõtu. Instagramis on koos korvpallistaariga pildi postitanud parimaks Ameerika advokaadiks kuulutatud Rebecca Zung, kes möönab, et tundis end O'Neali kõrval nagu laps, ja kiidab mehe suurt südant.