ELU25 ⟩ Kesk-Aasia stiil: Kasahstani diktaator Nursultan Nazarbajev Eestis

Nazarbajev: Kust ta siis tuleb, ma annan meistritele kakssada janitšari kaasa, ajakirjandus hakkab seda kuplit armastama, panevad esikaanele. Ülistavad taevani, see on ju nende töö.

Ansip: Väga ilus vaip, kas see on ka vikerkaarevärviline?

Nazarbajev: Tavaline vaip, lasin selle sisse kaks küpsetatud lammast pakkida, iial ei või teada, millal teil Euroopas see kuradi katoliiklik ramadan on, aga inimene peab ju midagi sööma.

Nazarbajev: Poole peal ja kui saab tühjaks, toovad uue. Selleks ma ju siin olengi, et kostaksite hea sõna Euroopa keisri ees Aasia eest, aasia sultani eest, sõber Päikese eest. Paar sõna Euroopa keisrile, kas seda on siis palju tahetud.

Ansip: Euroopa keiser on väga hõivatud mees ja tal on palju tähtsaid probleeme. Kindlalt ei julge midagi lubada. Ennastki ei võeta alati jutule ja kui vahel võetaksegi, siis ei kuulata lõpuni.

Nazarbajev: Aga, vürst, te alustage juttu minu murest, kohe teid ju ikka välja ei visata. Keiser on hea, ehkki tal on probleeme, olen kuulnud, et Euroopas on kriis, kreeklaste ülestõus, nälg. Paavst imeb oma koopas käppa nagu karu, ei julge pead välja pista, probleem on, aga öelge keisrile, et Aasia sultan saab aidata. Päike tuleb appi, ainult kutsugu.