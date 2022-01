VIDEO ⟩ Vabakutseline näitleja Ott Sepp: ajad on olnud närvilised, tahaks kindlustunnet

Näitleja Ott Sepp tunnistas kohe saate alguses, et viimased ajad on olnud veidi keerulised ning soovib uuelt aastalt seetõttu rohkem rahu ja selgust iseenda sisse. «Ajad on olnud närvilised ja keerulised. Tahaks turvatunnet või kindlustunnet,» lisas ta.