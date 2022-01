KUIDAS OMETI? ⟩ Tesla omanik väidab, et kaevandab iga kuu oma autoga 800 dollari väärtuses krüptoraha

Raval otsustas oma 2018. aasta Teslaga krüptoraha kaevandama hakata. Seda tänu auto südameks olevale tahvelarvutilaadsele keskkonsoolis asuvale paneelile, mis on autos mõeldud põhimõtteliselt kõige reguleerimiseks. Lisaks mängib krüptoraha kaevandamisel olulist rolli ka Tesla aku.

San Franciscos elav Siraj hakkas oma autoga kaevandama krüptoraha ethereum'i. Ehkki autoga krüptoraha kaevandamisel võtab omanik riski, sest kindlustusfirmale see ilmselt meele järgi pole, siis Siraji sõnul on see risk siiski seda väärt.