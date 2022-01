SEKSIKAS KLÕPS ⟩ Fitnessikaunitar Kaisa Kuusnõmm jagas kuuma kaadrit otse voodist

Fitnessikaunitar Kaisa Kuusnõmm jagab Instagramis pilti, millega süstib oma konto jälgijatesse korraliku doosi enesekindlust! «Kui sulle tuleb korrakski mõttesse, et sa ei saa hakkama, siis mõtle sellele, et kõik raskused, millega sa oled siiani elus silmitsi seisnud, sa oled hakkama saanud. Sa oled kasvanud, sa oled tugevamaks saanud, sa oled need seljatanud!» kirjutab Kuusnõmm ühismeedias.