Victoria's Secreti modellid on maailmas ühed kõige kaunimad ning edukamad. Kuigi naised ise on üsnagi tuntud, siis nende kaaslased pole kõik aga sugugi staaride killast.

Maailmakuulsa pesubrändi modellina tuntud Barbara Palvini kaaslaseks on Dylan Sprouse. Paar kohtus 2018. aasta suvel ning Barbara sõnul sai ta kohe aru, et tegemist on tema jaoks õige mehega.