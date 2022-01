LUGEJA PILT ⟩ Tallinnas elav hindu ehitas esimest korda lumemeest: täitsa hästi läks

Põhja-Tallinnas elav Hasnain Rizvi otsustas proovida lumemehe tegemist. Kuigi mees on Eestis elanud juba mitmeid aastaid ja lumiseid talvi on ta varemgi näinud, tuli soov lumemeest teha alles tänavu talvel.

«Lumemees ei ole täiuslik, kuid see on esimene kord, kui lumemeest teha proovisin. Nii et täitsa hästi läks, ma arvan,» ütleb Hasnain.