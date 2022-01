FOTOD ⟩ Stiilne! Beatrice'i poeg Balthazar Serafim tähistas 18. sünnipäeva

Beatrice alustas fotomodellikarjääri 25-aastasena Milanos. Seal pidi ta alguses oma kulul elama, sest vanust oli liiga palju ja pikkust liiga vähe (173 cm), et välismaa agentuurid julgenuks temaga täit riski võtta. Nüüd Beatrice joonistab ja maalib, on tegelenud moeloominguga, juhib modelliagentuuri ning šampanjatuba ja restorani, kus ta ise ka kokkab, on osalenud laulusaates ja kandideerinud riigikokku. Tal on lapsed Uma Sofia Grazia, Balthazar Serafim ja Simona ning lapselapsed Ramses ja Bibbi Zemfira.