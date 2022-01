ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid altkäemaksukahtlustuse saanud Ain Seppikust: Seppik hakkas hallitama peast

Sõnamees Aapo Ilves kirjutas kunagi, et kala hakkab mädanema linnapeast. Täiesti õigus. Kui me vaatame kaht viimast Tallinna linnapead, ei jää üle muud kui nõustuda. See on Itaalia maffiast ja vene oligarhidest eeskuju võttev keskerakondlik bande, teisisõnu «perekond». «Klann». Mul ei tule rohkem maffia-alaseid kutsungeid meelde, aga eks see «perekond» seletab meile mentaalselt kõik ära. Ain Seppik on kõige ehtsam «perekonna» sigitis. Ka Seppik hakkas mädanema peast – ja juba õige ammu.

«Perekonna» tunnused

«Perekond» on ebaseaduslikkuse piiril töötav grupp, mille ainus ülesanne peale raha teenimise on hoida omasid. Pakkuda neile kinnisvara. Ehitamisvõimalusi. Võimalusi panna kummalistel asjaoludel püsti oma ärisid, olgu see või viineriputka. Kohti omavalitsustes, nõukogudes, riigifirmades. Ja kui «perekonna» mõne liikme vastu tekib organisatsiooni seisukohalt ebaterve huvi, tuleb tõmbuda ringkaitsesse. Kui keegi «perekonnast» on sunnitud taanduma või lausa kohalt lendab, tuleb tekitada uus võimalus, vapustav hüvitis vms. Keskerakond, kirjeldatud perespordi Eesti meister, tasub truuduse eest alati heldelt: ainukeseks asjaks, mis loeb, on ustavus «perekonnale».

See kõik käib ka Ain Seppiku kohta, kes töötas aastaid Savisaare parema jala saapana.

Käparditest ametnikud, kes sule sappa saavad, lahkuvad ebamaiste hüvitisega, sa võid sahkerdada kinnisvaras ning siis mõneks ajaks kaduda. Sa võid olla Elmar Sepp ja Mailis Reps, Oliver Kruuda, Kalev Kallo, Abiratas või see Kutser, kelle eesnime ei mäleta. Sa võid olla erakonda vahetav amööb, näiteks Kaljulaid. Või Vakra, kes teise tegelase koolitöö pihta pani ja enda oma pähe esitas, aga faktist hoolimata toimetas nagu kärbes edasi linnaosavanemana, pärast Tallinna Soojuse juhina ning nüüd keskkonnaameti peadirektorina.

Erakonnavahetus «perekonnale» ei loe. Kui juba kord «perekonnas», siis «perekonnas». Peale selle imbuvad «omad» võõrsilt aeg-ajalt koju tagasi. See kõik käib ka Ain Seppiku kohta, kes töötas aastaid Savisaare parema jala saapana; reformerite putkasse astumine midagi ei muutunud, kui välja arvata oravate niigi ära mäkerdatud kuuereväärile lärtsatatud suurem tükk tuvisitta.

Seppik, «perekonna» kauka valvur

Oodata entusiasmiga seda, et «perekond» ning «perekonna» liikmete käitumine ja stiil muutuvad, on sama hea kui vaadata, kuidas liim kuivab. Ain Seppik oli inimene Savisaare Keskerakonna kauka juures, läbi tema ja mõne temasuguse kogu see perekonna finantspull käis. Valvas pilk, süsteemikindel inimene. Ikkagi nõukogude miilitsatöötaja ning nõukogudeaegne alaealiste kiusaja, millest veidi allpool.

