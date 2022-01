OTSA NUNNUKENE ⟩ Liisa Leetma jagab esmakordselt pisitütre näost pilti

Nüüd näitab naine Instagramis, kui nunnu tema väike tirts on. «Mu kõik,» kirjutab Liisa värskes postituses, kus kogu pere mõnusalt talveilma naudib.

Beebiootusest teatas Liisa sotsiaalmeedias eelmise aasta juunis. Postituses kirjutas naine, et neil on häid uudiseid. «Meie päris oma Shauni!»

Pärast beebiootuse teatavaks tegemist jagas ta sotsiaalmeedias oma igapäevategevusi ja rasedusega seotud mõtteid. See pani omakorda naise jälgijad usinalt nõu jagama, kuid Liisa sõnul oli nõuanneteks siiski oma aeg ja koht.

Liisal oli oma jälgijatele südamlik palve: «Kui ma otseselt nõu ei küsi, siis palun ärge jätke siia selliseid «nõuandeid».» Sisulooja sõnul mõistab ta igati, et inimesed soovivad aidata, kuid jagatav nõu kipub olema selline, mida ta juba teab. «Ma pole eile sündinud ja selline info on nii kättesaadav,» tõdes Liisa.

«Lapseootus on kõige imelisem aeg ja ma tahaks seda teiega aeg-ajalt jagada, aga selliste sõnumite üleküllus võtab igasuguse isu ära,» sõnas ta siis, lootes mõistvale suhtumisele. Liisa rõhutas ka, et tema mõtteavaldus polnud kuidagi rünnak ja mõistab, et sellest tundest ei saa enne aru, kui ise lapseootel ollakse.