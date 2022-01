VIDEO ⟩ Brauer pole rahul: terviseameti tellitud turvateenuse kvaliteet on alla igasugust arvestust

Sotsiaalmeedias leviv videoklipp on väidetavalt filmitud 3. jaanuaril. «Sain hommikul ma siis terviseameti käest uue dokumendi, kus on kirjas, et eelneva 34 000 pealt on turvateenuse summa tõstetud 72 000 euro peale,» räägib videos kohviku omanik Elvis Brauer.

«Tulen täna hommikul siia, nagu ma iga päev tulen, ja kui mõni päev seisavad siin väljas trepi peal inimesed, siis siin on turvamehed ja mingisugune viibimiskeeld ning liikumispiirang. Aga täna jälle ei näe siin väljas ühtegi meest. Dokumendi alusel peaks olema siin pidev neljameheline valve, mille pärast seda summat ka tõsteti, aga reaalne olukord on siis nii: maja ees ei teosta valvet keegi, seal üleval nurgas on kaamera – see on ainuke asi, mis praegu valvab,» demonstreerib kohvikupidaja.