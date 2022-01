ELU25 ⟩ ​Kultuuripartnerluse sihtasutuse juht Meelis Kubits Juku-Kalle Raidile: viielised maailma ei muuda!

JKR: See on selline nõukaajast pärit mentaliteet, kus arvati, et kultuur ei tohtinud kindlasti kokku saada rahaga.

MK: (Naerab.) Ja pikkadeks aastateks paigutati kultuur sahtlisse, mille peale kirjutati punase ja rasvase kriidiga «vaesus». Mina kirjutasin pressiteateid neil aastail. Siis, kui ma jõudsin natukenegi siia ääremaale, konflikti enam ei näinud, aga ma ei näinud ka mingit suur sünergiat. Selle sünergia loomisega oleme nüüd proovinud tegeleda.

JKR: Eraettevõtlus on hakanud järjest rohkem kultuuri toetama. Saades aru, et see on see sama koht, kus me elame. Selle asja nimi on keskkond. Kus kultuur ja ettevõtlus eksisteerivad koos, mitte ei ole kaks eraldi planeeti.

MK: Ma väga usun, et teatud mõttes oleme sellises murdehetkes. Mitte just võibolla täna, aga neil aastatel. Mul on väga lahedaid näiteid ettevõtjatega, kes ei ole varem kultuuri juures olnud, aga nüüd on siia tulemas. Käisime ühel kontserdil, ühel plaadiesitlusel, mida nüüdne kultuurisõber toetas. Kui lahku läksime, siis ta ütles, et kurat, ma saan aru, miks sa seda teed. Jube hea tunne on. See on minu meelest parim definitsioon, et jube hea tunne on. Et kui see tunne tekib. Siis on sada protsenti.

Kultuuripartnerluse sihtasutusest kujuneb emaettevõte. Siia alla ja juurde tekib ettevõtete, eraisikute, perekondade fonde – kes valivad omale sobivad nišid, keda ja mida toetada. Mis valdkonnad on neile huvitavad. Keegi toetab noori muusikuid, keegi noori kunstnikke. Hansa Grupi Noore Muusiku Fond näiteks on täielik edulugu. Rahastaja on seal alles alguses, kuid poole aastaga on nii palju ägedaid asju juhtunud.

Oluline, et on mingi struktuur, mis on paindlik ja mis ei oleks riigiga seotud. Kui mõni kultuuritegelane võtab endale vabaduse aeg-ajalt midagi öelda ja on näiteks kulka või kultuuriministeeriumi nõela otsas, siis on keeruline mögiseda. Hakkad mögisema, sulatad oma eelarve ära. Sellepärast on see erasektori tulek kultuuri juurde ülioluline.

Kultuuriminister võetakse alumisest sahtlist, nõus. See on probleem ja selle vastu on ka eraraha toomine kultuuri juurde üks retsept.

JKR: Kultuuriministeeriumis toimub väga kentsakaid asju. Meil on üsna tükk aega sinna potsatanud ministreid, keda sa kultuuriga mitte kuidagi ei suuda siduda.

MK: (Vaidleb.) Ma arvan, et kultuuriministeeriumis ei toimu veidraid asju. Erakondade kontorites toimub. Sest kui ma näen neid kultuuriministeeriumis töötavaid tegelasi, kellega puutun vahetevahel kokku, siis – päris mitmed inimesed hoiavad ära päris suuri lollusi. Mis poliitikasse puutub, siis kellelgi ei ole justkui seda aega, et kriitiliselt hinnata ministri kanditatuuri. Teisipäeval astub minister tagasi ja kolmapäeva hommikul on uut vaja.