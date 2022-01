Suurde filmimaailma pürgiv Mirjam Aru oma viimasest lühifilmist: avastage oma anded ja keskenduge nende arendamisele

Neli aastat tagasi loodud lühifilm «Peale surutud», mis on ühtasi juba kolmas Mirjami lühifilm, valmis koostöös filmilavastajast isaga. «See on inspireeritud tõsielusündmustest minu elus,» räägib 17-aastane Mirjam Aru. «See on lühifilm laulmist armastavast tüdrukust, kes võitleb vabaduse eest koolisüsteemis.» Elu24-le tunnistas Mirjam, et oli ise sellises olukorras neli aastat tagasi, ent tänu probleemi teadvustamisele ja isa toetusele leidis probleem lahenduse.

«Tol hetkel tundsin, et mind ei mõisteta. Minu siiras rõõm elu üle, usk enda unistustesse ja loovus kadusid justkui mingi suure tumeda pilve taha mis koosnes mõtetest, et «kas ma saan ikka hakkama».» Siiski mõistis neiu, et mainitud mõtete ja hirmude käes ei vaevle ta üksi. «Sain aru, et need polnud justkui minu oma, vaid tänapäeva ühiskonna poolt peale surutud,» nendib ta.

«Põhjus, miks me selle praegu avalikustasime on see, et mu isa nägi hiljuti «Pealtnägija» saadet kus räägiti, et tänaseks on noorte seas enesetappude arv aastas neljakordistunud. Kindlasti on tuhandeid noori sarnastes probleemides ja vanemaid selliste valikute ees. Neid teemasi tuleb käsitleda, muidu läheb asi veel halvemaks,» räägib Mirjam.

Film, mis on nähtav Youtube'is, on saanud neiu sõnutsi palju positiivset tagasisidet. «Inimesed on öelnud, et see on film, mida nii lapsed kui lapsevanemad peaksid nägema. Ka isiklikult on paljud noored mulle tänu avaldanud.»

Filmivõtetel Los Angeleses. FOTO: Erakogu

Noore lauljatari sõnum on konkreetne – tuleb teha seda, mida sa kogu hingest armastad! «Visata minema kõik mõtted ja hirmud mis ei teeni sinu heaolu ja rõõmu. Julgeda käia oma rada, just sellist mis on sulle kõige parim ning usaldada, et kõik mis juhtub on parim sinu kasvu jaoks. Sest kui oled ise rahul ja õnnelik, on sul ka teistele seda jagada.»

Lisaks sellele, et Mirjam on osalenud mitmetes lühifilmides, millest ühes mänginud koos Hollywoodi filmitähe Doug Hutchisoniga, astub ta peagi üles ka Eesti uues täispikas mängufilmis. Millise filmiga täpselt täpselt tegu on, jääb praegu veel saladuseks.

