ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: põhjused, miks sa põgeneks vanade eestlaste pühadelauast, 2. Keedetud pekk, kohalikud kapsapead ning kaalikad.

Kaalikat on meil kasvatatud aastasadu; aga siiski alles 17. sajandist. Kaalika esiisaks on peetud Gotlandilt pärit metsikut naerist; tegelikult on kaal kapsa sugulane ning usutavasti saadud kapsa ning naeri ristamisel. Targad inimesed lähevad ajas veel rohkem tagasi ning väidavad, et kaalikas on Vahemeremaadest pärinev üsna vana kultuurtaim, mida hammustasid juba vanad kreeklased ja roomlasted. Tegelikult ei ole siin aga mingit erilist jälitustegevust võimalik teostada. Pole lihtsalt teada, millal kaalikat „kaalikaks“ kutsuma hakati ja teda enam üheks naerisordiks ei peetud. Kindel on aga kindel: põldudel asuti kaalikat kasvatama Hollandis 1696. aastal, või vähemalt sedaviisi kõneleb vanim kirjatäht.

Meie esivanemad suhtusid kaalikasse – erinevalt tänastest inimkaalikatest suure respektiga, oi millise lugupidamisega ning suur osa põhitoite sisaldasid kaali. Kaalikas ja kapsas olid koos naeriga meie köögiviljanduse püha kolmainsus. On olemas isegi sajanditevanune lugu, mille järgi kaalika eest pidi andma sama palju hõbedat, kuipalju kaalikas kaalub. Kaalika väärtusest ajas võib igati aru saada, sest üks kindel eelis oli tal hea säilivus, mis mängis neil aegadel suurt rolli. Sealjuures ei kadunud kevadeni seisva kaalika C-vitamiin kuhugi, maitse ning välimus jäid samuti samaks.

Toiduks on kaalikas igasuguste võimaluste allikas ja tänapäeval, mil murusöömine on moes, maksab meelde jätta, et isegi ilma sellise pentsiku kombeta kõlbavad süüa ka kaalikalehed.

Kapsas

Kapsast on kultuurtaimena tuntud juba vähemalt 4000 aastat. Tõsi, niikaua mitte meie kliimavööndis, vaid hoopis Aasias ja Väike-Aasias.

Kapsa ajalooline hitipotentsiaal ja populaarsusepõhjus oli lihtne: teda saab tarvitada aasta ringi – nii värskelt, hapendatult, kuivatatult, marineeritult või sadades mõnusalt mekkivates konservides. Ja sellel kõigel on veel üks põhjus, nimelt kapsa hämmastavalt vähene pirtsakus. Kapsas sülitab külmale kliimale ja laseb ennast kasvatada pea kõikjal, alates troopikast ning sealt edasi põhja poole kulgedes peaaegu ükskõik kus, isegi polaarjoone taga.

Teadlased on ajaloo vältel üksteist vaieldes korduvalt kapsapeadeks sõimanud, et kokku leppida, millal kapsas eurooplaseks hakkas. Enam-vähem usutakse, et kapsas kodunes Euroopas eurooplasena umbes 7. sajandil.

Ent kui peakapsas oli kord vallutusretkele asunud, tegi ta puhta töö ning muutus külmataluva taimena kiiresti raskestiasendatavaks lemmikuks kogu Põhja-Euroopas. Eriti Saksamaal, Poolas ja Venemaal, mida on näha nende rahvusköökidestki, kus kapsas kantakse lauale sajal imelisel moel – seda eriti venelaste juures, kus kapsast küll maitsva viina alla, küll vahele ja küll peale haugatakse.

Eestis on kapsas küll hilisem asukas kui naeris, ent koos kaalikaga siiski meie esivanemate toidulaua üks põhialuseid. Siiski – me ai saa väita, et kapsast oleks tuntud juba 13. sajandil, pigem ikka veidi hiljem.

Kapsast oli hea säilitada ning seda on kirjeldatud nii, et kapsapead lõigati pooleks ning visati korraks keevasse vette. Seejärel laoti nad õue aidaräästa alla talveks riita, kus kapsad hästi ära külmusid ja kus nendega kevadeni midagi ei juhtunud – välja arvatud vaid see, et nad hapnesid pisut. Talvel aga, kui kõht heledaks läks, võeti riidast kapsas, raiuti puruks ning keedeti üks mõnus supp, millele mõtles igatsevalt ka Tõnisson Oskar Lutsu „Kevades", kui Imelik talle korraliku toidu asemel magusast lurrist rosinasuppi sisse sööta üritas.

Tünnis hakati Eestis kapsast hapendama alles 19. sajandi keskpaiku. Vot sulle hapukapsarahvast!

Kapsas on küll kusagil 90 % vett, aga C vitamiini ja muud kasulikku sisaldab ta mehiselt.