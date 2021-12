Võitjate lood on kummastavalt sarnased – mõlemad võitjad on ühevanused (30) meesterahvad ning töötasid võiduhetkel põhjanaabrite juures ehitusobjektidel. Võit saavutati samas mänguportaalis, sama mänguga ning identse panusega. Mõlemad mehed on kodulembesed ning soetasid võidusumma eest kõigepealt maja. Võitjad ei ole omavahel tuttavad.