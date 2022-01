LÕPP HEA, KÕIK HEA ⟩ Ilusatest soovidest isiklike avaldusteni: Eesti staarid tegid 2021. aastast kokkuvõtteid

Näitleja Marta Laan tegi Instagrami mõtliku postituse. 2021 pani mu kannatuse korralikult proovile ja nagu öeldakse, et kes kannatab see kaua kannatab ja kasvatab iseloomu. Seetõttu ma saadan tervitused eelkõige kõigile neile, kes tunnevad ennast täna millegipärast üksi, on maksimaalselt närvis, niisama õnnetud, deprekas, vihased või covidiga pikali maas. (oeh, ma tean kui vastik see on) Teisi tervitan muidugi ka! Mu sõbranna ütles kunagi, et klišee on kulunud klassika seega lõpuks on kõik õnnelikud ja kui ei ole siis see ei ole lõpp! Ja kui tundub, et ei ole mitte kuskile minna siis «Ikka edasi!» nagu Ita Ever ütleb. Jalutasin Berliini kodukandis 2022 aasta õhupalle ostma ja täiesti juhuslikult kohtusin selle tiigriga. Laske ennast elul kanda ta viib teid õigete inimeste ja asjadeni! Head vana lõppu ja aitäh kõigile, kes mind sel aastal hoidsid!»