TOP 20 ⟩ Skandaalidest lotovõiduni, seksisõltuvusest salasuhteni ehk Elu24 kõige loetumad lood

«Kui Estonia 94ndal uppus, siis tõmmati kohe pahaendelisi paralleele, et see kuulutab ka Eesti riigi hukku. Tundus jabur ja meelevaldne. Ma ei kahtlustanud hetkekski, et tegu oli lihtsalt õnnetusega, sest usun, et paljud mäletavad seda jõhkrat tormi, millega laev merele läks,» avaldas Urmas Eero Liiv suvel sotsiaalmeedias. Kuid päev varem Estonia vraki juures leitud asi muutis tema jaoks nii mõndagi.

Kevadel rääkis endine Eesti naisjalgpallur tele-eetris, et kaotas 14-aastaselt süütuse kordades vanemale treenerile, kes teda veel aastaid hiljem oma kontrolli all hoidis. See lugu võis šokeerida avalikkust ning tekitada spordiringkondadeski ahelreaktsiooni, mis viib viimaks ehk muutusteni. Kuid liiga paljud naised teavad omast käest, et üksikud pedofiilia- ja ahistamisskandaalid, mis aeg-ajalt meediasse jõuavad, on vaid jäämäe veepealne osa. Meiega rääkis kümme eri vanuses ja eri elualal tegutsevat naist, kelle lood täpselt seda tõestavadki.