Paast Franciscuse kolm võtmesõna parimaks abieluks: palun, aitäh ja vabandust

Oma aknal rääkides ütles paavst, et tema sõnum on jõulukingiks abielupaaridele ning kutsus neid üles jätkama laste saamist, sest Itaalias on hetkel maailma madalam sündimus.

«Võibolla ei sünni me erakordsesse probleemivabasse perekonda, kuid meie pere on meie lugu ning sellele peaks igaüks mõtlema. Need on meie juured ning kui me need maha lõikame, kuivab elu!» sõnas ta.