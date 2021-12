«Panen tina vahel ikka niimoodi, et nädal aega joon ja rooman ringi, aga ma olen pärast seda palju parem inimene. Mul käib see lainetena,» tunnistab skandaalne Saaremaa juurtega riimimeister Andrus Elbing, kes tähistas tänavu oma 40. sünnipäeva. Märke väsimusest ei paista aga veel kuskilt!

Paari aasta eest isaks saanud Elbing tunnistab, et neid mustreid ta ise korrata ei taha. «Arvan, et ei kordagi. Never say never (ära iial ütle iial – toim), igasuguseid asju võib juhtuda.»