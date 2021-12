Australlane ei saa Iisraelist lahkuda enne aastat 9999

Hupperti probleemid algasid sellest, et ta ei teadnud Iisraelis kehtivast seadusest, mis mõjutab paljude välismaalaste elu, teatab news.com.au.

Huppert kolis 2013 Iisraeli, et ta saaks olla koos oma lastega. Eksabikaasa läks kohtusse, nõudes mehele riigist lahkumise keelamist ja kohus rahuldas naise nõudmise. Naine põhjendas, et kui mees Iisraelist ära läheb, jääb tal saamata tuhandeid seekleid elatusraha.

Isa peab iga kuu maksma mõlemale lapsele 5000 Iisraeli seeklit (1450 eurot) kuni nad on saanud 18-aastaseks.

Iisraeli kohus määras australlasele lahkumiseks 9999. aasta juhuslikult, kuid sellega tagades, et mees ei põgeneks Iisraelist ka pensionipõlves, kui tal elatusraha eksnaisele maksmata on.

Mehe sõnul on ta alates 2013. aastast olnud Iisraelis vang selle tõttu, et ta ei tundnud kohalikke seadusi.

Iisraeli pereseadus on naiste poole kaldu. Iisraelis on veel teistst riikidest pärit mehi, kes on samas olukorras, kui Huppert.