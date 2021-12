TOP 10 ⟩ Äge ema, kogenud rokkar ja noor pornostaar ehk Elu24 selle aasta kõige loetumad persoonilood

«Mulle meeldib üle võlli olla, ma lihtsalt ei põe midagi. Minu jaoks on hoopis need kiiksuga, kellel on midagi liiga palju kobiseda,» rääkis Carole. Sügishooajal tele-eetrisse jõudnud tõsielusarjas pani ta Kalvi-Kalle ja TikToki-Taneliga pidu ning puges viimasega ka linade vahele. «Poissmeeste peo» staar rääkis tööst lastekodulastega, võitlusest tervisehädadega ja ema õpetusest, mis viis ta sügisese telehooaja oodatuimasse reality'sse.

Riho Toomra (57) on mees, kes on juba 34 aastat bussijuht olnud, kuid veelgi kauem on ta tegelenud äärmist täpsust ning kannatlikkust nõudva hobiga – kunstkudumisega. «Vanaema mul kudus. Ta elas üksinda Rakveres ja telekat meil seal polnud. Mul oli lihtsalt igav, kui tal külas käisin. Tema tegi kogu aeg midagi, mina vahtisin niisama. Aga kaua sa ikka niisama vahid, eks? Palusin, et ta näitaks mulle, kuidas need asjad käivad. See oli ikka müstiline värk: on mingid neli metallist pulka ja rull niiti ning pärast on sul kunstiteos. Seda oli väga raske mõistusega hoomata, tahtsin väga teada, kuidas seda tehakse,» meenutas ta.