TOP 20 ⟩ Avariid, ohtlikud manöövrid ja afäär tantsupõrandal ehk Elu24 lõppeva aasta kõige rajumad videolood!

Lõbus video sellest, kuidas poekülastajate maskikandmist kontrollinud patrull komistas maskikandmisest keeldunud naise otsa. Viimane pidas maha pika loengu sellest, et Eesti Vabariiki ei ole olemas ning tema on hoopis planeet Maa omanik.

Elu24 lugeja saatis 10. juulil toimetusele video, kuidas blogija Malluka silmarõõm Gert tantsis meelalt suvises Pärnus võõra naisega. «Jah, see on aus, et ma seltskonnas tantsisin ja vestlesin teise neiuga, aga seal ei olnud absoluutselt ühtegi teist nooti või mõtet. Armastan Marianni südamest,» kommenteeris Gert, öeldes, et on tulevikus targem.