ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: põhjuseid, miks sa põgeneks ummisjalu vanade eestlaste pühadelauast, 1. Kuidas meid kartulit sööma sunniti

Tõepoolest, aastalõpulauda kiigates ei mõtle me ilmselt kuigi sageli, kust ja kuna üks või teine produkt sinna on sattunud. Tegelikult aga ei paku meist keegi ilmselt mõnusal olengul sõpradele või sugulastele mitte ühtegi asja, mida võiks nimetada põliseks eestlase toiduks. Olgu pealegi, rukkileib ja odrakarask, kui need satuvad kusagil korvikeses konutama, need jätame kõrvale. Aga kõik muu? Ülimalt kahtlane.

Aga mida me üldse ei teadnud, oli tõsiasi, et napp 100 aastat varem ei tahtnud tubli talupoeg kartulit suu sissegi võtta.

Kartul kui mälestus

Minul kangastuvad kartulivõtuga alati hirmsad sügisesed mälestused kooliajast, mil meie lärmav õpilastebande nädal aega järjest igal varahommikul kollase Ikaruse bussiga linnalähedastesse kolhoosidesse kartuleid noppima sõidutati. Tõsi, pluss oli see, et tunnid jäid ära, miinus aga hall sügisvihm, jõle kliima ning masendavalt suured põllud, kus ootasid pahatahtlikud mugulad, et õpilased neid talveks mudas räheldes ja rahva toidulaua tarbeks üles korjaks. Ehkki me kõik teadsime, ei huvitanud neil päevadel kedagi, et kartul on eestlase põhitoit, või et kõige muuga nappis Nõukogude Liidu lõpuaastatel alatasa. Aga mida me üldse ei teadnud, oli tõsiasi, et napp 100 aastat varem ei tahtnud tubli talupoeg kartulit suu sissegi võtta.

Kartul tuleb indiaanlastelt

Mitte milleski süüdi olev kartul on aga ise pärit Lõuna-Ameerikast Andide kõrgmägedest. Arheoloogiale tuginedes usutakse, et kartulit on Tšiili lõunaosas toiduks kasutatud koguni 14 000 ja Peruus Titicaca järve regioonis 7000 aastat. Kasvatama hakkasid indiaani hõimud kartulit kindlasti 5000 aastat tagasi ning seda mugulat austati kui jumalannat. Peruu inkad teadsid näiteks, et kartul on reuma- ja peavaluvastane ravim.

Inimesed kartsid, et kartul on mürgine – mis vastab ka tõele. Varred ja õied ongi, mürgine võib olla ka mugul.

Kui Ameerika India pähe avastati, leidsid ka toonased meremehed, et põliselanike juurikas on igati söödav. Nii hakkas teave kartuli kohta kõlakatena Euroopas ringlema kindlasti 16. sajandil, kartul ise samuti. Laevadel söödi kartuleid märksa varem, usuti, et tagasiteele kaasa võetud mugul aitab ära hoida skorbuuti. Küll aga kujunes kartuli võidukäik Euroopas paduaeglaseks. Inimesed kartsid, et see on mürgine – mis vastab ka tõele. Varred ja õied ongi, mürgine võib olla ka mugul; kui see juhtub olema rohelist värvi, ei maksa seda suhu toppida.

Kartul kui ilutaim

Kartulit ei hakatud kõigepealt sugugi mitte toidukordade ajal hammustama, vaid kasvatati veel oma 150 aastat botaanikaaedades ilu- või ravimtaimena. Lisaks kandsid rikkamad ja edevamad eurooplased kartuliõisi juustes kui luksuse märki, sõnumit jõukusest ning eksootikalembusest. Ballidel ehiti end kartuliõitest pärgadega, kartulimugulaid kullati ning riputati jõulupuude külge.

Ballidel ehiti end kartuliõitest pärgadega, kartulimugulaid kullati ning riputati jõulupuude külge.