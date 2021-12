Neitsov tunnistas, et ei astu kindlasti heade tunnetega kohtusaali, ent tal on hea meel, et õiglus saab võitma. «Karistust ma juba tean ja ma olen sellega nõus ja rahul ja nii peabki olema,» ütleb Neitsov ja lisab, et loodab, et kannatanud saavad hingerahu.