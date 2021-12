«Mina elasin viis aastat elu, mida paljud ei oska ilmselt ettegi kujutada. Kust saada raha, et mängida? Kust saada raha, et tasuda võlga? Kust saada raha, et tasuda võla tasumiseks võetud võlga?» tunnistab muusik Paul Neitsov, kes peab 29. detsembril, oma sünnipäeval, kohtupinki istuma.