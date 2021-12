Päev enne jõululaupäeva avaldas Õhtuleht , et Tallinna Raekoja platsi jõuluturul tegutseb jõuluvana, kes pärast kommi andmist küsib raha. «Võite raha anda, kui teil on. Kui ei ole, siis ei ole hullu!» lõi jõuluvana oma küsimusega kahe lapse ema pahviks.

PPA pressiesindaja Fred Püss nentis Elu24-le, et ühtegi kaebust Raekoja platsil tegutseva jõuluvana kohta neile laekunud ei ole. Samuti ei ole ka teateid võimalikust kelmusest. «Kerjamine iseenesest keelatud ei ole ning ka küsijale raha andmine on iga inimese sisetunde küsimus ja mingit kohustust selleks ei ole.» Küll aga on Püssi sõnutsi keelatud kerjata või raha küsida teisi inimesi häirival moel.