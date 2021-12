PILDID JA VIDEO ⟩ Tugev tuisk, paks lumi ja külm on paisanud USA lääneosa kaosesse

Californias ja Nevadas on lume tõttu paljud suured teed suletud või raskelt läbitavad ja ühistransport seisab. Samuti on ära jäetud kümneid siseriiklikke lende, teatab reuters.com.

Sierra Nevada mäestikus mõõdeti detsembrikuu lumerekord, mis on viis meetrit. Eelmine rekord oli pärit 1970. aastast ja siis oli lumekihi paksus 4,6 meetrit.

Talvetormi tõttu suleti Põhja-California mäesuusakeskused, kuna tiheda lumesaju ja tuulega on suusatamine ohtlik. Truckesis asuva suusakeskuse mäel jäi 25. detsembril mäesuusataja kadunuks, teda otsitakse seni.

Lumetorm koos tugeva tuulega on võtnud elektri kümnetelt tuhandetelet majapidamistelt.

Nevada osariigi kuberner Steve Sisolak määras, et ainult päästjad, politsei ja kiirabi tohivad väljas liigelda, teistel tuleks kodus püsida.

Washingtoni ja Oregoni osariigis on madalate temperatuuride tõttu avatud hädamajutuskeskusi. Seattle’is mõõdeti 26. detsembri öösel miinus kuus kraadi ja Bellinghamis miinus 13 kraadi. Neis paikades on see üsna madal temperatuur.