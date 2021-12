GALERII ⟩ Jõuluturg kihas esimesel jõulupühal mõnusas meeleolus, mõni otsustas end külmas ka karastada

«Seoses keerulise olukorraga maailmas on jõuluturu korraldamine väga töömahukas, kuid vaatamata sellele tuleb meil väga armas ja hubane jõuluturg,» tunnistas turu korraldaja Diana Harusoo novembris Elu24-le.

Sel aastal on müügimajakesi mõnevõrra rohkem kui eelmisel aastal ning samuti on uhke uudis lastele — jõuluturu kahele klassikalisele karussellile on lisaks saabunud ka kolmas, hoopis teistsugune karussell. Jõuluvana majakese juures on jõuluvana postkast, kuhu lapsed saavad tuua kirjad oma kingisoovidega, mis tähendab, et ka sel aastal hoiab jõuluvana end koroona eest varjus.

«Sel aastal on meil põhirõhk pööratud kohalikule inimesele, seetõttu on söökide-jookide valik laiem kui tavaliselt. Esindatud on nii traditsioonilised jõuluroad kui ka täiesti uued ja huvitavad maitsed — käbimoosid, soolased vahvid tšillise tar-tar-kastmega jpm,» kirjeldas Harusoo.

Samuti on laienenud valik taimetoitlastele ning loomulikult on jõuluturul kõige suurem ja mitmekesisem glögivalik. Peaaegu kõikidest marjadest, mis Eestis leidub ja enamgi veel. Samuti on suur valik jõulukingitusi — selle aasta trendikatest jõuluehetest kuni Birgit Sarrapi kultuurikaupadeni ning käsitööpiparkoogid, mis näevad välja nagu kunstiteosed ning mida saab osta ainult Tallinna jõuluturult.